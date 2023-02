Fiorello e l'omaggio a Maurizio Costanzo, commozione e malinconia a Viva Rai 2: «Mi hai cambiato la vita. Sono tre giorni che penso a cosa dire»

«Faremo la puntata più divertente di tutte, in tuo onore»: questa la premessa che Fiorello fa al momento del lancio del format Viva Rai2 oggi lunedì 27 febbraio. Una premessa che è una premessa del conduttore al suo mentore Maurizio Costanzo morto venerdì 24 febbraio a 84 anni. Nel giorno dei funerali del re dei talk show il suo amico Fiore ha voluto omaggiarlo senza gag alle prime luci dell'alba tra commozione e ricordi. C'era il pubblico delle grandi occasioni in via Asiago questa mattina: quasi 500 persone, per via della presenza del cantautore romano Ultimo. Ma la puntata è stata dedicata a Costanzo.

Maurizio Costanzo morto, la dedica di Fiorello

«Eccoci qui. Ciao Maurizio, sono tre giorni che penso a cosa dire di te senza essere banale, ridondante… Maurizio, sono tre giorni che parlano di te, che dicono cose stupende di te, del grande uomo che eri, di come hai rivoluzionato il mondo della tv e di come hai cambiato la vita a tante persone che fanno questo mestiere, me per primo. Volevo quindi anche essere divertente, perché so quanto ti piaceva ridere».

Lacrime e dolore

Con gli occhi umidi Fiorello va avanti nel suo monologo: «Noi ci siamo divertiti, eh Maurizio! Abbiamo fatto di tutto: ti ho fatto fare Porthos dei Tre Moschettieri, hai suonato il sax per finta, abbiamo ballato il cha cha cha, abbiamo riso di cose assurde che per gli altri invece non volevano dire niente… e adesso sono qua e devo fare lo show. E oggi cercheremo di fare la puntata più divertente in tuo onore. Speriamo di riuscirci perché deve essere ancora e ancora più divertente…».

E poi anche per Fiorello arriva il momento di cantare. «Ora però voglio omaggiarti cantando la tua canzone più celebre, Se telefonando, che in questi giorni l’hanno suonata mille volte, guarda, e adesso mi ci metto pure io.. Ti ricordi, ti dicevo “Le cose come non le so fare io non le sa fare nessuno”, e allora io adesso la canterò per te, per Maria, per i tuoi figli, Gabriele, Camilla e Saverio, dicendoti “Grazie, signor Costanzo!”… ti ricordi, ti chiamavo sempre signor Costanzo, poi un giorno mi hai detto, testuale (e imitandolo ancora una volta, ndr), “Mo’ hai rotto i cogl**ni co’ sto signor Costanzo… chiamami Maurizio”. Ciao Maurizio». Ha concluso così Fiorello sulle note della sigla del Maurizio Costanzo Show.

Più volte nella puntata Fiorello è tornato a ricordare Costanzo, poi non è mancata l'attualità politica con i complimenti alla nuova segretaria del Pd, Elly Schlein. Sulla quale naturalmente Fiorello non ha fatto mancare l'ironia con il “ritrovamento” dello zaino perduto in treno da Schlein. Dentro una bambolina piena di spilli con la faccia del “rivale” Bonaccini. La puntata si è chiusa con un duetto tra Ultimo e Fiorello sulle note di canzoni di Eros Ramazzotti e con un ultimo saluto a Costanzo: «Questa puntata è interamente e completamente dedicata a Maurizio Costanzo». Stamattina a via Asiago, Fiore ha salutato il suo collega, amico, mentore tra commozione e malinconia ha intrattenuto gli ascoltatori così come farebbe un clown che tra ironia conserva il suo dolore tra le rughe d'espressione seppur coperte dal trucco.