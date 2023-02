Clizia Incorvaia, etá, ex marito, figli e carriera: chi è la compagna di paolo Ciavarro ospite di Verissimo

Cliazia Incorvaia sarà ospite oggi nel salotto di Verissimo. Fashion blogger e influencer, diventa nota al grande pubblico dopo la partecipazione a Pechino Express nel 2016, faceva coppia insieme all'allora marito Francesco Sarcina, cantante delle Vibrazioni. entre era ancora sposata con il cantante. Clizia è stata al centro delle cronache rosa a causa di un presunto flirt Riccardo Scamarcio. Nel 2020 entra nel cast del Grande Fratello Vip dove conosce l'attuale compagno, Paolo Ciavarro. L'amore sboccia ma lei viene squalificata dal reality per aver rivolto delle frasi controverse al collega di reality Andrea Denver. Nello specifico gli ha dato del “Buscetta” per aver omesso alcune cose. Ma chi ê Clizia Incorvaia?

Clizia Incorvaia, chi ê

Clizia Incorvaia nasce a Pordenone il 10 ottobre 1980 (ha 42 anni), ma cresce in provincia di Agrigento, in Sicilia, dove si diploma al Liceo Classico. Poi si trasferisce a Milano per studiare Scienze della comunicazione alla Cattolica. Parallelamente inizia a lavorare come modella, e nel 2013 incontra Francesco Sarcina, cantante de Le Vibrazioni con cui si sposa in Sicilia il 12 giugno del 2015 davanti a 260 invitati e il 25 agosto dello stesso anno diventano genitori della piccola Nina.

Il matrimonio con Sarcina e i tradimenti

La relazione viene messa a dura prova anche a causa, a detta di lei, di molti tradimenti del marito. E nel 2018 si separano. Sarcina dal canto suo invece ha sempre detto che il problema tra loro erano i social. Il cantante ha affermato che quando era con Clizia viveva una vita a caccia di like. Dopo una breve riconciliazione l’unione crolla definitivamente nel 2019, quando il cantante rivela al settimanale Oggi che la Incorvaia lo avrebbe tradito con il loro testimone di nozze Riccardo Scamarcio. Tuttavia, tutte e tre le parti coinvolte raccontano una versione diversa. L'attore ha sempre smentito, mentre lei ha confermato specificando che il suo matrimonio era già finito. È la fine definitiva.

L'incontro con Paolo Ciavarro

I due si lasciano lei entra nel Gf Vip e conosce paolo Ciavarro, suo attuale compagno e padre del piccolo Gabriele.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti in un reality e si sono innamorati. Il loro amore nato sotto le telecamere ha sfidato pregiudizi e differenza d’età (lei aveva 39 anni e lui 28) e la complicata situazione sentimentale di lei che esce da un matrimonio con molta visibilità mediatica. Nel 2021 la coppia ha annunciato di aspettare un bambino. A proposito della gravidanza, non sono mancati momenti di grande paura, come nel dicembre 2021, quando all’ottavo mese di gravidanza Clizia ha contratto il Covid; dal quale è fortunatamente guarita senza ripercussioni. Il 19 febbraio 2022 nasce il piccolo Gabriele Ciavarro.

In che rapporti sono oggi Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina? Oggi i rapporti tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina sarebbero “educati”, come dichiarato dalla donna a Verissimo, e finalizzati esclusivamente alla custodia della figlia Nina.

La carriera

Clizia Incorvaia debutta nel mondo dello spettacolo nel 2004 con il videoclip Guardami negli occhi di Paolo Meneguzzi, ma è stata anche il volto di spot pubblicitari per noti brand come Puma, Kinder e Fiat. La notorietà arriva dal 2008 con Markette e poi nel 2009 con il Chiambretti Night, in cui interpreta la “principessa sul pisello”. Nel 2013 è al cinema con il film di Federico Moccia Universitari, e l'anno successivo in FlashBack di Simone Cusumano. Appare poi in Sole a catinelle con Checco Zalone e Tutta colpa di Freud con Claudia Gerini, Marco Giallini e Alessandro Gassmann. Nel 2016 è nel cast di Pechino Express insieme all'allora marito Francesco Sarcina. La vera svolta arriva nel 2020 quando partecipa al Grande Fratello Vip. Malgrado la squalifica per una frase infelice pronunciata all'interno della casa, conosce Paolo Ciavarro al quale è tuttora legata. Nel 2021 annuncia la sua nuova linea di moda Clizia’s World.

Instagram

Ora il suo profilo instagram vanta oltre 770mila follower e con loro condivide ogni momento della giornata. Dalle gioie alle dificoltà, ha una sorella che si chiama Micol e ora [ una concorrente del Gf vip 2023.