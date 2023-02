Sanremo 2023, le foto più belle della prima serata

È iniziato ufficialmente il festival di Sanremo 2023 con l'arrivo sul palco di Amadeus e Gianni Morandi.

«Vorrei che cantassimo tutti insieme». Gianni Morandi invita tutto l'Ariston a intonare con lui l'inno di Mameli, in onore della presenza in sala all'Ariston del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con la figlia Laura. L'occasione è la celebrazione dei 75 anni della Costituzione. Morandi e Amadeus cantano con la mano sul cuore. Standing ovation finale, anche per l'orchestra, e applauso di Mattarella dal suo posto d'onore.