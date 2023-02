Sanremo 2023, pagelle prima serata: Chiara Ferragni mette le mani avanti, anche quest'anno si fa notte

Gli occhi sono tutti puntati su di lei e Chiara Ferragni, regina della prima serata del Festival di Sanremo 2023, mette subito le mani avanti. Il suo mantra è: «Devo essere spontanea e essere solo me stessa». Lo ripete diverse volte, perché «è la prima volta che vado in televisione e non sono né un’attrice né una conduttrice, ma ce la metterò tutta». Si innervosisce quando le chiedono un commento su alcuni testi misogini di Fedez: «Chiedetelo a lui, io parlo solo di me stessa».

Sanremo, Benigni alla prima serata: ecco cosa dirà. «Interagirà con Mattarella, ma in sala non sul palco»