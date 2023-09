Blanca torna in tv, la rivelazione della protagonista Chiara Giannetta: «Sul set tra me e lo chef Nanni nasce qualcosa»

Ci siamo. Si ricomincia con la seconda stagione di “Blanca”, al via il 5 ottobre in prima serata su Rai1. Sei puntate da cento minuti ciascuna con la speciale consulente di polizia non vedente del commissariato di San Teodoro, a Genova, che nella vita vuole realizzarsi come investigatrice. Un personaggio pieno di «dolcezza, fragilità edeterminazione» ha spiegato l’attrice a Tv Sorrisi e Canzoni. Al suo fianco c’è Fiona, in arte Linneo, il cane guida che segue Blanca ovunque e “indaga” con lei. «Sarà una stagione “esplosiva” in senso letterale. Noi della Polizia saremo nel mirino di una specie di Unabomber che non ci darà tregua». Questa è la prima anticipazione che Blanca svela ai suoi fans.

Blanca torna in tv, le anticipazioni della protagonista

Sul set Chiara è circondata da uomini, prima di tutto dal commissario Bacigalupo... «Burbero il personaggio, ma Enzo Paci in realtà è dolcissimo con me».

Poi c'è Leone, il padre di Blanca. «Ugo Dighero, come Enzo, è un genovese doc. E come tutti i genovesi che conosco io, come il mio caro amico Maurizio Lastrico, dice di essere un genovese “atipico”. Non saprò mai come sono fatti quelli... tipici. So solo che scherzano sempre».

Poi c'è Giuseppe Zeno, l’ispettore Liguori e Pierpaolo Spollon. «Tra il personaggio di Spollon (lo chef Nanni, che in realtà si scopre essere Sebastiano, l’ex fidanzato della sorella di Blanca, ndr) e me, nella seconda stagione, nasce una specie di amicizia “ibrida” che sfuma in qualcos’altro. Ma ho già detto troppo, qui scatta l’allarme spoiler».