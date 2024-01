Bianca Balti presenta il nuovo fidanzato, chi è Helly Nahmad? Il 46enne milionario e collezionista d'arte è amico di Leonardo Di Caprio

Bianca Balti mette a tacere i rumors di mesi con un coming out ufficiale e social. Da Saint Barth l'ex super top model posta su Instagram una foto con il nuovo fidanzato. Lui è il 46enne miliardario mercante e collezionista d’arte Helly Nahmad, con cui farebbe coppia dall’estate 2023, amico di Leonardo Di Caprio. I due erano stati precedentemente avvistati insieme lo scorso 26 giugno in occasione delle nozze di Madison Headrick, celebrato in Costa Smeralda.

Bianca Balti presenta il suo nuovo fidanzato: il post

Per il primo selfie di coppia Bianca e Helly optano per un selfie naturale nelle acque cristalline dell'isola delle Antille francesi a dimostrazione che l'ex modella ha voglia di vivere una relazione "normale" lontana dai riflettori. Poi assieme alla foto con Helly con tanto di dedica "2024 I love you" una fitta carrellata di scatti con cui la 39enne racconta la sua vacanza a Saint Barth con il nuovo fidanzato ma anche con Matilde Lucidi e Mia McRae, le sue due figlie che ha avuto rispettivamente da Christian Lucidi e o Matthew McRae.

Chi è Helly Nahmad

Helly Nahmad, grande amico di Leonardo DiCaprio, è un famoso collezionista d’arte americano, proprietario della Helly Nahmad Gallery situata nel cuore di Manhattan.