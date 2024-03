Non risponde al telefono da tre giorni: lo trovano morto in casa

Da sabato non riuscivano più a contattarlo così, ieri mattina, una nipote ha deciso di dare l’allarme e di chiamare i vigili del fuoco. L’uomo, un settantasettenne di Pescara, non ha risposto neanche allo squillo del citofono per cui, i soccorritori, hanno deciso di entrare facendo aprire il portone principale e poi il portoncino dell’appartamento utilizzando le lastre.

L’accesso ha purtroppo confermato i timori più tristi della nipote: l’uomo, all’interno è stato trovato senza vita. Un malore improvviso, molto probabilmente, che non gli ha lasciato scampo. Sotto l’abitazione di viale Regina Margherita, all’altezza del parco Florida, in pieno centro a Pescara, oltre ai vigili del fuoco erano arrivati anche i soccorritori del 118, pure allertati, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L’intervento di soccorso, con ben quattro mezzi impegnati, in una strada particolarmente trafficata, ha destato molta curiosità, ma sono poi state molte le persone, soprattutto tra i vicini di casa, a stringersi con affetto ai familiari quando si è scoperto che l’anziano era stato trovato in casa senza vita.