Benzema accusato dal ministro degli Interni francese: «Ha legami con il gruppo di terroristi Fratelli Musulmani»

Karim Benzema legato a un'organizzazione islamica che in Francia è considerata terroristica. La notizia arriva direttamente dal ministro degli Interni francese Gérald Darmanin ha accusato a CNews l'attaccante francese ex Real Madrid di essere legato ai Fratelli Musulmani, un’organizzazione islamica transazionale: «Il signor Karim Benzema ha notori legami con i Fratelli Musulmani», ha detto. L’ideologia della Fratellanza, fondata da Al Banna e dal pensatore Sayed Qutb, nacque come resistenza al colonialismo britannico e si consolidò come alternativa alla cultura materialista e individualista dell’Occidente.

🇨🇵 | ÚLTIMA HORA: El ministro de Interior de Francia acusa a Benzema de tener vínculos con una organización islámica considerada terrorista en Francia: «El señor Karim Benzema tiene vínculos notorios con los Hermanos Musulmanes». pic.twitter.com/mz8U2nsO8E — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) October 17, 2023

Benzema: «Tutte le nostre preghiere per gli abitanti di Gaza»

Ma come è nato il polverone? Due giorni fa Benzema aveva mostrato vicinanza al popolo palestinese: «Tutte le nostre preghiere per gli abitanti di Gaza, ancora una volta vittime di questi ingiusti bombardamenti che non risparmiano né donne né bambini»,aveva ha scritto sui social il vincitore dell'ultimo Pallone d'Oro.

L'attaccante francese è un musulmano praticante e attualmente gioca nel campionato saudita dove fa parte dell'Al Ittihad.