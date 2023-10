Cosa è successo all'ospedale di Gaza? Chi è stato a colpire? Non sono ancora chiare le responsabilità. Israele e Hamas si sono scambiate le accuse. Con i terroristi che hanno subito incolpato Tel Aviv di quanto avvenuto. Ma un video sembrerebbe rappresentare la versione in modo diverso. Eccolo di seguito.

Attacco ospedale a Gaza, il video del raid: esplosioni e colonne di fumo. Hamas: «Oltre 500 morti»