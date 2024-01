Belen: «Italia paese maschilista. Se non hai il sedere sodo non funzioni e prendono una più giovane»

Belen Rodriguez non ci gira intorno: la showgirl parla del periodo buio che ha attraversato nei mesi scorsi, tanto da essere stata ricoverata per l’eccessiva perdita di peso, e di come sta cercando di uscirne. «La sofferenza mi stava divorando - dice la 39enne al settimanale Chi -. Ho commesso tanti sbagli e il primo è stato quello di avere smesso di credere nelle mie capacità. Mi sono nascosta nei pregiudizi degli altri, ho creduto a chi mi sminuiva, mi sono sentita piccola e inutile».

E prosegue: «Ero solo bella, ma poi anche la bellezza svanisce.

Belen ha anche lasciato momentaneamente il lavoro in tv per affrontare la crisi. «Ho lasciato perché, in quel momento, non avrei portato rispetto al mio lavoro. Quando dico che l’amore è al primo posto nella mia vita parlo dell’amore a 360 gradi per me stessa, per la mia famiglia, i miei figli e lo stavo trascurando. Non mi amavo più. Per me i soldi non contano, per ritrovarmi ho rinunciato alla mia carriera con il rischio di perderla, ho rischiato di chiudere tutti i rapporti. Avevo perso entusiasmo, non mi stavo rispettando». L'amore per lei oggi porta il nome di Elio Lorenzoni, imprenditore a cui è legata da alcuni mesi, dopo l'addio all'ex marito Stefano De Martino.

«Ho fatto male solo a me stessa e alla mia famiglia, ai miei figli (Luna Marì e Santiago, ndr)", prosegue Belen. «Io sono una persona buona e lo sarò sempre. Piuttosto che fare male agli altri mi faccio male da sola, io saboto i miei momenti, la mia carriera, i miei contatti, non faccio male agli altri perché sarebbe infame. Ho sempre dato tutto e continuerò a farlo, posso morire per amore. Continuo a credere nelle persone, a credere nel bene e penso che la vita mi darà ragione, ci sono tante persone belle».