Belen pubblica la prima ecografia della figlia Luna: «Speriamo mi assomigli». La risposta dei fan è un pieno di like

Belen pubblica la prima ecografia della figlia Luna. La showgirl argentina ha appena postato sulle stories di Instagram il primo tenerissimo scatto della secondogenita Luna Marie. La bimba in arrivo è figlia di Belen e dell'hair stylist 25enne Antonino Spinalbese.

Qualche settimana fa, a Verissimo, Belen ha rivelato di essere in attesa di una femminuccia e che il nome sarà Luna Marie. Oggi, la prima ecografia della piccola. La tenera immagine ha fatto subito il giro del web e in tanti hanno notato un dettaglio: «Luna ha il profilo di mamma Belen, è identica». E ancora: «Ha lo stesso naso di Belen, due gocce d'acqua». D'altro canto, la showgirl aveva dichiarato: «Speriamo che stavolta mi assomigli». Facendo riferimento al primogenito Santiago, tale e quale a papà Stefano De Martino.

L'intervista

Intanto in un'intervista, l'ex ballerino di Amici ha parlato del rapporto con il figlio: «Santiago guarda anche le vecchie puntate di Stasera tutto è possibile su Rai Play e per me questo è motivo di orgoglio. Come è giusto che sia, è più concentrato sugli ospiti e sui giochi piuttosto che su suo padre. Quando sono in prova - rivela - mi telefona sempre per sapere quale sia il tema della stanza inclinata».

