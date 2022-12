Bastian, il nuovo fidanzato di Ilary Blasi. La ex Claudia: «Mi ha lasciato per lei, è sparito dopo una notte insieme»

Era destino che prima o poi, avrebbero parlato tutti. Dopo l'ex marito di Noemi Bocchi è arrivato il turno di Claudia Aquino, 24enne che racconta di aver avuto una storia con Bastian Muller Pettenpohl, il nuovo compagno di Ilary Blasi. La ragazza di madre polacca e papà italiano, che vive a Francoforte, ha raccontato a "Novella 2000" qualche dettaglio in più sul misterioso nuovo fidanzato della ex moglie di Totti. «Da un giorno all'altro non l'ho più sentito - ha detto -. Bastian ha 36 anni, in genere non gli piacciono le donne più grandi come Ilary, che ha 41 anni. Con lui si può parlare, gli è mancata la mamma, abbiamo avuto delle conversazioni intime e profonde». Poi, però, la storia è finita: «È successo tutto all’improvviso. Siamo usciti insieme, di venerdì sera, insieme ad altri amici. Poi siamo andati a casa sua, è successo quello che succede quando due persone stanno bene insieme e si vogliono bene. La mattina dopo lui mi ha detto che io ero fredda. Ma era lui che aveva un comportamento strano. Da lì abbiamo smesso di sentirci e poi ho visto le sue foto con Ilary. Ma già prima avevo la sensazione che c’era qualcosa che non andasse. Quelle foto di "Chi" sono state una doccia gelata».

Bastian, cosa fa il fidanzato di Ilary Blasi

Secondo la ricostruzione di Novella 2000, Bastian (il cui cognome è Muller Pettenpohl), lavora nella società di famiglia, la Pettenphol, fondata nel 1874. Si tratta di un'azienda che si occupa della perforazione di pozzi profondi. Insieme a un socio, gestisce un'azienda che si occupa di pubblicità digitale. Entrambe hanno sede a 50 chilometri da Francoforte in una città che si chiama Wachtersbach.