Chanel Totti vittima degli haters, il body shaming su Instagram. L'ultima foto accende il web: «Sembri una 30enne, fai impressione»

«Se voglio fare una cosa la faccio» Chanel Totti, figlia del capitano giallorosso e di Ilary Blasi, lo aveva già detto chiaramente qualche giorno fa su TikTok. E nonostante i continui attacchi degli haters, lei va avanti per la sua strada.

A parte i complimenti che le arrivano di utenti che dalle sue foto notano la somiglianza con il papà, per gli altri la ragazza «senza filtri» è un'altra. E l'ultima foto che la ragazza ha messo su Instagram ha infiammato il web. Uno scatto in bianco e nero, un primo piano in cui si intravede un bikini che ha voluto condividere con i suoi 146mila follower. Il profilo reso pubblico solo recentemente, viene però di mira da decine di persone che la attaccano per il suo aspetto fisico. «Sembri una 30enne, fai impressione», le scrivono.

Chanel Totti, ancora vittima di body shaming

Mentre suo fratello Cristian tiene un profilo più basso sui social, Chanel sembra voler proprio sfidare gli hater che la attaccano. Sotto ogni foto ci sono centinaia di commenti offensivi. Il filo conduttore è sempre lo stesso, i presunti "ritocchini" che secondo qualcuno avrebbe già fatto la giovane ragazza.

valanga di critiche ma anche tantissime persone che la difendono: «È solo una ragazzina, lasciatela in pace», «meritereste una denuncia», «la vostra è tutta invidia», alcuni del web la difendono.

Ma a lei tutto sembra scivolarle addosso. Di recente, però, ha risposto a tono a chi l’ha accusata su Tik Tok di avere già fatto ricorso alla chirurgia estetica e aver fatto dei ritocchini. «Io rifatta perché non voglio somigliare alle facce di m***a come le vostre», aveva scritto Chanel. Insomma, se il carattere è quello di mamma (Ilary Blasi) e papà (Francesco Totti), gli haters hanno trovato un osso duro.