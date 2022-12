Ilary Blasi e il fidanzato Bastian, l'amica: «È tornata ad essere felice. Totti? Si aspettava più discrezione»

Ilary Blasi ha ritrovato l'amore al fianco di Bastian. E anche il sorriso. Secondo quanto raccontato al settimanale DiPiù da un'amica della conduttrice, il nuovo fidanzato è un uomo molto dolce e divertente, a dispetto del look da vichingo che potrebbe trarre in inganno. «È tornata ad essere felice in amore - ha raccontato la fonte -. Al suo fianco c’è un uomo che la fa stare bene, la fa sorridere e le fa battere il cuore».

C'era anche Bastian con Ilary e Michelle Hunziker lo scorso weekend a St. Moritz, ma l'imprenditore tedesco stavolta ha preferito non farsi fotografare. «Ilary ripete di aver passato con Bastian giornate divertenti e meravigliose - ha aggiunto l'amica -. È molto presa da questo uomo che, a dispetto del suo aspetto da palestrato, mostra di avere un lato molto tenero, particolarmente affettuoso, doti che Ilary ha sempre ammesso di apprezzare molto».

La delusione verso Francesco Totti

La showgirl non ha invece apprezzato l'atteggiamento avuto dall'ex marito Francesco Totti, che si è subito fatto vedere in giro con la nuova compagna Noemi Bocchi: «Si aspettava più discrezione - ha rivelato l'amica - l’atteggiamento l’ha molto colpita al punto da spingerla alla fine a uscire allo scoperto anche lei con Bastian».

E a proposito del suo nuovo amore: «Sfrutta ogni momento libero per dedicarsi a Bastian (che vive a Francoforte) e sta già progettando il Capodanno con lui in una località esotica, lontano da tutto e da tutti».