Sanremo, chi sostituirà Amadeus? Tra i candidati Gerry Scotti, Carlo Conti e Stefano De Martino

Dal 6 al 10 febbraio andrà in scena il Festival di Sanremo. Il quinto di Amadeus. L'ultimo, come annunciato, dallo stesso conduttore dei record. Ma la Rai non si vuole far trovare impreparata e sta già cercando un suo erede. Giovan, che abbia lo stesso gradimento del pubblico a casa.

Fiorello su Sanremo 2025: «Ho uno scoop, non lo presenterà un personaggio Rai». Poi l'indizio su Canale 5. Boom di ascolti

In Viale Mazzini sembra esserci già un'identikit di chi potrebbe prendere il posto di Amadeus.

Non certamente Fiorello, che quest'anno parteciperà all'ultima puntata: quella in cui si spegneranno le luci. «Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore. Se tra qualche anno mi venisse richiesto, potrei tornare. In futuro sì, ma adesso mi devo fermare».

Tra i candidati si è fatto il nome a sorpresa di Gerry Scotti, quello di Carlo Conti pronto a raccogliere la nuova sfida ma solo a certe condizioni. E allora? La Rai starebbe pensando di affiancare ad Amadeus un altro volto Made in Viale Mazzini. Un volto che piace a tutti: Stefano De Martino.

Secondo il settimanale Nuovo Tv, l'ex marito di Belen Rodriguez è da tempo una scommessa vinta dalla Tv di Stato, e possiede tutti i requisiti che piacciono al pubblico. Stefano è "moderno", scrive il settimanale televisivo di Cairo, brillante, divertente e, oltre a saper condurre, sa anche ballare e fare intrattenimento.

E lui cosa dice? «Per fare Sanremo bisognerebbe avere qualche capello bianco, ma se me lo chiedessero direi di sì, magari rischiando di fare il passo più lungo della gamba». De Martino come Fiorello e Morandi? L'idea della Rai è quella. Quella di affiancare Amadeus al prossimo conduttore di Sanremo.

Tra i volti femminili di quest'anno e della prossima stagione c'è quello anche di Alessia Marcuzzi, che si è riscoperta amante di Sanremo grazie a Rosario Fiorello. E chissà che quest'amore si trasformi in qualcosa di più.