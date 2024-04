Chi è Baby Touché: età, canzoni, origini, quanto guadagna e lo scontro tra gang rivali

Baby Touché (link Instagram) è un rapper classe 2003 con origini marocchine, nato a Padova. Da qualche anno coltiva la sua passione per il rap francese e ha recentemente deciso di mettersi alla prova con un dissing su YouTube intitolato “Seba la Pute”. Ha poi realizzato un remix insieme a Massimo Pericolo, Barracano e Crookers.

Baby Touché dopo la lite con Paolo Del Debbio: «Mi hanno pagato, ho preso più soldi del conduttore in un mese»

Il successo

Il nome del brano di successo del rapper è “Seba la Pute”.

La passione per il rap francese

Da diversi anni studia il rap proveniente dalla Francia, trovando ispirazione in artisti come Booba, Nekfeu e PNL. La sua passione si riflette nel suo stile musicale unico, che combina influenze francesi con il suono italiano. La sua dedizione al rap francese gli ha permesso di distinguersi nella scena musicale italiana, portando originalità alle sue produzioni.

Lo scontro con i fan

Baby Touché a inizio di quest'anno ha aperto un profilo su TikTok. In autobus, il trapper ha cantato la canzone BULLS (sua e di Big P). Come hanno commentato il suo ritorno inaspettato gli utenti su TikTok? I commenti sono vari e diversi tra loro: “Il biglietto lo hai fatto?“, “Hai 20 anni e giri ancora in autobus senza biglietto“, ha scritto qualcun*. Qualcun altr*, invece, lo ha elogiato: “Tornato più caldo di prima“, “Il migliore is back“.

Il progetto musicale

In un altro filmato ha annunciato un nuovo progetto musicale. “We Prof, mi dicevi che con questa faccia finivo solo in carcere, eh? Guarda dov’è la mia faccia!” e un’altra serie di frasi che non possiamo ripetere. Ad ogni modo, con la telecamera frontale ha inquadrato un grande cartellone pubblicitario con su scritto: “Big n’ Baby. Il nuovo ep dal 24 febbraio” e una foto gigante di Baby Touché insieme, appunto, a Big P.

I presunti reati

Nei mesi scorsi si era parlato molto di Baby Touché per un altro fatto. Il suo collega trapper Simba La Rue era stato accusato di sequestro di persona e lesioni su Mohamed Amine Amagour, ovvero proprio Baby Touché. La loro vicenda è piuttosto delicata, si parla infatti di uno scontro tra gang.