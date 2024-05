Lorenzo Berlusconi, il figlio di Pier Silvio campione regionale di boxe: chi è il 13enne nipote di Silvio

Lorenzo Berlusconi, 13 anni, è il nuovo campione della regione Liguria nella boxe contatto leggero. Il figlio di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin e nipote di Silvio Berlusconi è stato incoronato ai campionati regionali di sport da combattimento "Kombat Tour Italia" organizzati da Massimo Pedemonte in collaborazione con Marco Costaguta. Ad assistere alla vittoria, come riporta Il SecoloXIX, anche l’ad Mediaset. Il papà ha seguito la gara al palazzetto dello sport di Manesseno.

E al quotidiano ligure l'amministratore delegato di Mediaset ha rilasciato alcune battute: «Gli sport da combattimento vanno tenuti in alta considerazione perché sono veicoli di valori importanti come sacrificio e umiltà. Se fatti nella maniera giusta sono tra gli sport più formativi».

Chi è Lorenzo Berlusconi

Lorenzo è tesserato per la palestra di Rapallo "Area Bastarda". All'evento sportivo hanno partecipato 170 atleti di kickboxing, boxe, muay thai e k1, sono state messe in palio 30 cinture. E quella di campione ligure per la categoria boxe contatto leggero è stata assegnata proprio a Lorenzo, con grande gioia di papà Pier Silvio: «Sono felice che mio figlio Lorenzo si dedichi alla boxe con grande impegno».