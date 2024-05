Natalia Estrada, cosa fa oggi e dove vive: «Nel mio ranch in Piemonte sono felice, la tv mi stava stretta. Paolo Berlusconi? Capita di sentirci»

Negli anni '90 era una delle showgirl più famose della tv, nonché attrice, tutti la ricordano nel film "Il ciclone" di Leonardo Pieraccioni, ma oggi la spagnola Natalia Estrada ha trovato la sua oasi di pace in Piemonte, dove vive in un ranch, tra cavalli e natura. Al suo fianco il compagno Drew Mischianti: i due, accomunati da un grande amore per l'equitazione, hanno fondato un centro ippico e sono inseparabili da ormai 17 anni (si sono conosciuti a Roma nel corso di una manifestazione equestre). Intervistata dal settimanale Gente, Natalia Estrada racconta: «Sto sempre in stivali e camicia western, coi tacchi oggi cammino traballante. «La mia quotidianità è frutto di una scelta mirata. Ogni giorno sono nella dimensione e con le persone che voglio avere accanto, e sono felice, senza distrazioni. La tv mi ha dato tantissimo, ho sempre amato ballare, condurre, ho ricordi splendidi, ma lo stile di vita che gravita attorno a ogni show, a un certo punto, mi stava stretto».

L'incidente a cavallo

Innamorata dei cavalli dal 2001 grazie al consiglio dell'amico Claudio Lippi di provare l'esperienza della cavalcata, Natalia Estrada non tornerebbe mai indietro. «Con lui ho voluto provare l’ebbrezza di essere in sella.

Lì è come se si fosse stabilito un che di magnetico tra me e l’animale. Un colpo di fulmine. Così ha avuto inizio la mia “famiglia equina” che è in continua crescita! Sei mesi dopo ho avuto un incidente che mi ha portato al grande bivio della vita». Dopo un grave infortunio cadendo a cavallo, Natalia Estrada si è chiesta. «Continuo con i cavalli e lascio il resto o proseguo la carriera in tv?». Il cuore le ha suggerito di restare con gli amati cavalli, e così è stato.

Il compagno e l'ex marito

Del compagno di vita Drew Mischianti racconta di trascorrere 24 ore al giorno al suo fianco senza litigare e di non sentire il bisogno di formalizzare l'unione con il matrimonio. Quanto all'ex marito Giorgio Mastrota, con il quale nel 1995 ha avuto una figlia, anche lei chiamata Natalia e oggi due volte mamma, Natalia Estrada fa sapere di essere rimasta in buoni rapporti. Così come è rimasta in contatto con l'ex fidanzato Paolo Berlusconi. «Capita di sentirci. E sempre per augurarci del bene. Non c’è cosa più bella quando hai condiviso passaggi importanti con qualcuno che avere un rapporto cordiale e rispettoso per ciò che si è vissuto insieme».