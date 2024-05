Harry pronto a chiedere il perdono? Tensioni a Buckingham Palace per i due reali che non cedono: le indiscrezioni

Martedì 21 Maggio 2024, 08:45 - Ultimo aggiornamento: 09:21

Da qualche tempo si parla della possibilità di un "ritorno" del principe Harry alla famiglia reale britannica, con tanto di possibilità di perdono e riconciliazione. A quanto pare, il fratello minore del principe William è disposto a chiedere scusa alla famiglia per la Megxit e il polverone sollevato con l'uscita del suo libro, Spare, sebbene le resistenze per un suo ritorno all'ovile sembrino arrivare per lo più da Buckingham Palace.

Ma chi è che si oppone al suo ritorno in patria e al suo pieno reintegro tra le braccia rassicuranti della famiglia reale? Davvero esiste una resistenza alla sua riconciliazione con il resto dei Windsor-Mountbatten? Pare che sia proprio così. Non ci resta che andare a scoprire insieme tutti i dettagli a riguardo.

