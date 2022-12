Attillio Romita, la compagna lo caccia di casa in diretta al Gf Vip, lui ribatte: «Entro con i carabinieri, l'ho pagata io»

Puntata difficilissima per Attilio Romita al Grande Fratello Vip. L'ex volto del Tg1, dopo lo scivolone della scorsa puntata con Sarah Altobello, è in crisi con la sua compagna Mimma. La donna ha mandato una lettera al compagno tramite il suo legale in cui chiude tutte le porte. La reazione di Romita spiazza tutti.

Romita choc

Attilio Romita la scorsa puntata aveva definito Sarah Altobello troppo "fru fru", per starle accanto, uno scivolone che gli ha fatto perdere tantissimi consensi. Il giornalista ha chiesto scusa a più riprese, ma a farlo star male è soprattutto la sua compagna.

«Mimma mi ha scritto una lettera perfetta -sottolinea Romita - le ha dato fastidio che io mi sia reso irriconoscibile e questa cosa vuol dire che devo tentare di ricostruire la fiducia e la stima che lei aveva in me. Ho capito che con Mimma non ho più la certezza di poter rigenerare l'amore e la fiducia che avevo prima».

Signorini comunica ad Attilio che la sua compagna ha mandato una lettera tramite avvocato: «Vorrebbe che i riflettori tornassero a spegnersi su di lei, chiede di essere lasciata fuori. Ci sono dei passaggi che meritano una discussione con te seria e approfondita. Mimma dice di non essersi sentita rispettata come donna e come compagna, ma questo lo hai già detto. Mimma sostiene che le sono mancate una serie di attenzione che li riteneva di meritare. Mimma ti invita, quando uscirai dal GF, a soprassedere nella maniera più assoluta a ritornare nella vostra casa. Mimma quindi mette la parola fine, per adesso alla vostra storia»

«Cosa vuoi che ti dica - risponde incredulo il giornalista - non potrò entrare nella mia casa, che ho comprato io qualche mese fa. Se la cosa arriva da un avvocato evidentemente dovrò dare incarico a un altro avvocato. Mi sembra pazzesco, questo mi fa pensare di aver sbagliato tutto dal primo giorno».

Signorini sottolinea «Mimma dice che vuole un confronto lontano dai riflettori». Romita «No Alfonso, il confronto lo dò per assodato, che non possa farlo a casa mia francamente è un po' buffo. La cosa più importante è capire se la storia tra noi è finita, vorrei che Mimma mi scrivesse e non tramite avvocato. A casa mia ci torno con i carabinieri a prendermi i miei effetti, stento a crederci. Francamente - conclude Romita - se Mimma mi avesse voluto davvero bene dopo tutto quello che è successo il carico da novanta avrebbe dovuto evitarlo. La prima chiamata che farò? Sarà al mio legale».