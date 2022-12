Gf Vip, Antonella ed Edoardo non convincono: strategia o amore vero? Un eliminato e sorpresa per George: le anticipazioni

Stasera in tv, lunedì 19 dicembre, in prima serata su Canale 5 ventiquattresimo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Al termine della scorsa puntata (andata in onda per l'ultima volta nel 2022 di sabato) sono stati sei i vipponi finiti in nomination: Antonino, Giaele, Sarah, Attilio, Patrizia e Charlie. Secondo i sondaggi online ad avere la peggio potrebbero essere Attilio, a causa delle esternazioni sulla Altobello che continuano ad essere un ricordo negativo per il pubblico (anche se la triste uscita della scorsa settimana della compagna che lo avrebbe "sbattuto" fuori dalla sua casa gli hanno fatto riconquistare qualche punto), e Charlie Gnocchi, già eliminato nella puntata di lunedì scorso ma poi salvato dal “biglietto di ritorno” che gli ha permesso di rientrare nella casa.

Gf Vip, le anticipazioni di stasera

Nonostante l'albero di Natale allestito nel loft di Cinecittà sembra che il clima delle festività non abbia pervaso i vipponi che continuano a discutere a piu' non posso. Accese liti tra Attilio Romita, Wilma Goich e Charlie Gnocchi ma anche tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese i cui rapporti sono tesi ormai da giorni. Antonino però ha contro anche Giaele De Donà e Ginevra Lamborghini. L’hairstylist sarebbe dovuto uscire momentaneamente dalla casa per sottoporsi a un intervento chirurgico ma nelle ultime ore l’ex di Belen ha fatto un appello al pubblico. Dopo circa tre mesi di permanenza all’interno della casa di Cinecittà, Antonino vuole lasciare il gioco, è giunto al limite della sopportazione ed ha chiesto al pubblico di eliminarlo. Ma i fan lo vogliono dentro.

Antonella ed Edoardo, amore vero?

Antonella ed Edoardo la storia continua. Ancora un piccolo siparietto gossip animerà la serata del Gf Vip. Al centro nonostante si tratti di una storia arrivata alla fine per scelta dei diretti interessati, la relazione nata, cresciuta e terminata tra le pareti della casa piu' spiata d'Italia di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Come sempre accade infatti, i due vanno comunque d’amore e d’accordo mentre agli occhi degli speciali coinquilini la cosa sa di falso e infastidisce anche un po’. Tra i due c’è stata una discussione sabto dopo la diretta a cui ha fatto seguito un chiarimento poi culminato in un bacio. Sicuramente Alfonso Signorini metterò i due vipponi uno di fronte l'altro per un confronto.

La sorpresa per George

Una sorpresa attende George Ciupilan: Samara Tramontana la sua ex fidanzata (nota tiktoker) ha deciso di venirlo a trovare, la storia d'amore è definitivamente finita?

Nuovi ingressi?

Nella scorsa puntata, andata in onda di sabato, due nuovi Vip sono entrati a far parte del cast del Gf Vip: Nicole Murgia e Davide Donadei. Lei è l'ex moglie di un calciatore, lui un ex tronista di Uomini e Donne. .L'attenzione dei fan è anctutta su Davide Donadei che dopo aver lasciato la ex Chiara rabbi è single.