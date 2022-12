Gf Vip, Attilio Romita “molla” Sarah Altobello: «Troppo fru fru, mi farebbe sfigurare». Lei in lacrime: «Mi fai schifo». È bufera

Baci, abbracci, carezze e poi il gelo. Quella di Attilio e Sarah pare la classica storia dell'uomo che non riesce stare senza una donna per un po' di tempo così si getta tra le braccia di una “mal fortunata”, per poi tirarsi indietro non appena si ricorda di avere una compagna. Nella fuga non mancano mai parole di sdegno per la ragazza a cui si era avvicinato. E la memoria gli torna solo dopo che la fidanzata fa la voce grossa. E poi c'è l'altra faccia della medaglia, quella di chi vede la storia invertita con la protagonista la donna che "usa" l'uomo in vista per acquisire notorietà. C'era da aspettarselo, ieri la puntata del Gf Vip è stata incentrata su Attilio Romita e il suo rapporto con Sarah Altobello. La vicinanza tra i due vipponi ha alzato un bel polverone fuori la casa e Mimma Fusco, compagna del giornalista, ha lasciato su Twitter tutto il suo dispezzo per il comportamento di Attilio. Cinguettii al veleno che erano stati fatti leggere sabato scorso durante la diretta al concorrente del Grande Fatello Vip, messaggi che lo hanno allertato e forse per questo, o forse no, in questi giorni ha preso diversi scivoloni.

Gf Vip, la figuraccia di Attilio Romita

In questi giorni Attilio non ha fatto altro che pensare alla sua compagna e si è lasciato a diversi sfoghi. Momenti che sono stati tutti ripresi dal grande occhio delle telecamere del Big Brother e che Alfonso Signori ha rimandato in onda ieri, montati sapientemente. Il conduttore si è voluto soffermare soprattutto sulle parole che il giornalista ha usato e in un Confessionale, ha palesemente detto di non poter avere al suo fianco una persona come Sarah «troppo fru fru» in quanto preferirebbe interfacciarsi con persone che possiedono un background culturale più elevato. “

Nonostante l'ex naufraga si fosse già allontanata dal concorrente a sentire quelle parole è rimasta sconvolta. «Ci sono rimasta male, non mi ritengo una persona leggera. Non si tratta così una persona che ti è stata accanto».

Le dichiarazioni

Non pago di quanto già affermato l’ex mezzobusto ha ribadito anche ieri in diretta ancora una volta che non potrebbe mai avere al suo fianco una persona come Sarah in quanto non rispecchia la tipologia di donna che vorrebbe accanto. «Il problema non si pone perché con Sarah non c’è stato mai nulla. Io al mio fianco ho individuato una donna come Mimma». Parole che a sentirle dire fanno drizzare i peli a tutti. Patrizia Rossetti è intervenuta in difesa dell'amica: «Non si tratta così una donna». Edoardo Donnamaria come una furia inveisce contro Attilio: «Che vergogna, io quando sento queste cose mi sento male. Io spero che Mimma ti lasci per quello che hai detto ora e non per quello che ha visto in questi giorni con Sarah»

Sarah fatta passare come unica colpevole in questa situazione e poi sminuita dallo stesso Attilio e trattata come l'ultima degli scemi. Classico modus operandi degli u word#GFvip — Paola. (@Iperborea_) December 12, 2022

Neanche Sonia Bruganelli, sua sostenitrice da sempre, è riuscita a difenderlo.

La lettera di Mimma

Dopo una casa che gli si è letteralmente rivoltata contro per Romita arriva anche la lettera di Mimma, che lo stronca totalmente. «Sono profondamente delusa e rammaricata dalle tue parole. Sei letteralmente irriconoscibile. Un uomo innamorato non avrebbe mai permesso tutto questo». Una lettera dura e diretta ma sincera e Attilio stesso la definisce «scritta da una persona intelligente ed elegante» quasi a voler evidenziare ancora una volta quanto detto da lui poco prima. Il paragone tra Sarah e Mimma è ormai sempre presente, ma in fondo ora Attilio è un uomo che farebbe di tutto per riprendersi la sua donna. Di questo ne è certa anche Antonella: «Io credo che lui per paura di perdere Mimma stia dicendo tutte queste cattiverie su Sarah».

La lettera è un bello scossone per il vippone che ora può solo ammettere i suoi errori, tutti. «Ho sbagliato ancora una volta. Avendo sbagliato non posso che chiederle di perdonarmi. Se non mi dovesse perdonare vorrebbe dire che ho perso la cosa più preziosa che ho conquistato nella mia vita». Certo non tutti danno la colpa solo a lui, secondo molti infatti Sarah ha usato strategie ammiccanti con il giornalista solo per avere visibilità. Ma Attilio continua a chiedere scusa anche a tutti i concorrenti, perchè la figuraccia è innegabile.