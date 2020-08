Argentario, magnate russo compra villa Previti: avvistato lo yacht extra-lusso nel porto

Un nuovo magnate russo sbarca all'Argentario. La villa dell’avvocato Cesare Previti, ex senatore e ministro della Difesa con Berlusconi, è stata infatti venduta a un misterioso acquirente dalla Russia. La passione dei russi per l'Argentario non è certo una novità: numerosi milionari nel corso degli anni hanno deciso di trascorrere in Maremma le loro vacanze extra-lusso, spesso ristrutturando o acquistando casali e ville della zona. Ma a Porto Santo Stefano tutti si chiedono chi sia il nuovo inquilino e un indizio potrebbe arrivare direttamente dal mare.

LEGGI ANCHE Morta la principessa Giorgiana Corsini: fatale un malore mentre nuotava all'Argentario

Lo yacht "New Secret", 74 metri, con elicottero incartato sul tetto, si trova nel porto dell'esclusiva località marittima da questa mattina. Secondo i ben informati, la super imbarcazione appartiene all'acquirente della villa sul promontorio sopra a Cala Grande: il magnate russo, dunque, sarebbe giunto in Italia per visitare la residenza estiva appena acquistata. Le cifre dell'affare e il valore economico della villa sono attualmente top-secret.

© RIPRODUZIONE RISERVATA