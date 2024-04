Aras Senol naufrago a L'Isola dei Famosi 2024, chi è l'attore di Terra Amara? Età, carriera, vita privata, passioni e Instagram

Ci siamo, stasera in tv, lunedì 8 aprile inizia L'Isola dei famosi 2024. Un cast tutto nuovo con Vladimir Luxuria al timone, Sonia Bruganelli e Dario Maltese nel ruolo di opinionisti ed Elenoire Casalegno come inviata. Tra i naufraghi tanti volti noti dello spettacolo, tra loro in questa edizione arriva anche un protagonista di Terra Amara. Scopriamo dunque qualcosa in piu' su Aras Senol.

Aras Senol, chi è il naufrago

Attore, modello ed ex atleta, Aras Senol è nato a Istanbul il 4 luglio 1993 (ha 30 anni). Laureato in Belle arti all'Università di Yeditepe, prima di approdare nella soap Terra Amara, per la quale ha recitato dal 2018 al 2022 nel ruolo di Cetin Ciğerci, ha lavorato a teatro. Dopo il successo riscontrato in patria la telenovela è doppiata in diverse lingue e distribuita anche all’estero diventando molto popolare.

La vita privata

Ad inizio marzo è stato ospite di Verissimo insieme alla sua fidanzata, Eylül Şahin, della quale si è detto profondamente innamorato: «Vorremmo stare insieme per tutta la vita. Non importa dove, in quale parte del mondo, se in una casa grande o piccola, l'importante è stare insieme», le loro parole a Silvia Toffanin.

Instagram

Il suo profilo Instagram (@arassenol) è seguito da oltre 75 mila followers: con loro condivide scatti di sé e della sua vita di tutti i giorni.