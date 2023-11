GialappaShow, al citofono c’è Annalisa: la gag di Brenda Lodigiani

Giovedì 2 Novembre 2023, 11:12

Prosegue il successo di ‘GialappaShow’, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia. Nel terzo appuntamento, andato in onda lunedì 30 ottobre su TV8 e in simulcast su Sky Uno, Sabrina Salerno ha affiancato Mago Forest nei panni di co-conduttrice e spalla. Tra i momenti da ricordare, la gag, della stessa Salerno che non si è certo sottratta, regalando un’inedita esibizione con Ester Ascione, nuovo personaggio di Brenda Lodigiani. E proprio Lodigiani è stata protagonista di un’imitazione inedita: all’iconico citofono ha, infatti, interpretato in modo molto particolare la cantante Annalisa. Immagini da Ufficio Stampa



