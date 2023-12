Anna Ferzetti: «Con Pierfrancesco Favino abbiamo vissuto i nostri momenti di crisi quando sono nate le nostre figlie. Presto ci sposeremo»

Anna Ferzetti non si è mai fermata davanti alla "figlia di" e nemmeno alla "moglie di". Mai. Suo padre era Gabriele Ferzetti, mezzo secolo di storia del teatro e del cinema, e il compagno è Pierfrancesco Favino. «Figlia d’arte e compagna di un attore: la verità è che ne sono orgogliosa, sono due persone meravigliose — racconta a La Repubblica — E quanto al mestiere, se fai il medico come tuo padre o tuo marito, mica operano loro al tuo posto. A decidere se sei bravo è quello che sai fare. Io, poi, nel lavoro sono un diesel».

Di recente è stata a Milano solo per una partecipazione, nulla più, nel film "Facciamo tutti centro di Paola Randi", una regista che Anna stima.

Ma la cosa che le più le piace ora forse è poter riprendere a teatro "Perfetti sconosciuti", dal film di Paolo Genovese che ha diretto anche lo spettacolo. «Questa storia del cellulare che nasconde bugie e segreti coinvolge da matti il pubblico che quasi sta al gioco con noi attori».

A La Repubblica confessa che pur avendo reciprocamente le password dell'altro non ha mai guardato il telefonino di Pierfrancesco. «Però posso dire che quando recitavo lo spettacolo mi portavo a casa un umore… non so, un fastidio tanto che ci dicevamo: “‘non iniziamo con dinamiche strane”».

Il rapporto con il marito

Anna non è gelosa nemmeno di Angelina Jolie che in Ungheria sta girando un film con il suo compagno: «Nella vita può capitare tutto, ma se penso a noi due dico che siamo una coppia centrata, solida. Io mi sono innamorata di Pierfrancesco perché è bello, mi fa ridere, è generoso, è un uomo di altri tempi. Ed è uno degli attori più bravi che abbiamo in Italia. Quest'anno sono vent'anni insieme...».

Per durare così a lungo c'è tutto. Fortuna, volontà ma anche il resto. «Anche noi abbiamo avuto i momenti di crisi quando sono nate le nostre figlie. Ci siamo dovuti riorganizzare. Ma tutto questo io lo definisco un bellissimo lavoro: avere un progetto comune e tenerlo vivo. Anche nella passione. Quando ero a Milano, lui aveva qualche giorno libero dal set in Ungheria, mi ha fatto la sorpresa, ci siamo fatti due giorni da coppia felice». Infine ammette che lei e Favino: «Ci sposeremo presto...».