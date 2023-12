Angelina Jolie scappa da Hollywood: «E' un posto malsano. Prima del divorzio da Brad Pitt ho avuto la paralisi di Bell, non posso più vivere così»

Non fa sconti a nessuno. E ripensando alla sua vita da star, spesso condivisa sotto le luci dei riflettori, ammette: «Oggi non farei l’attrice». Angelina Jolie, 48 anni, sogna di scappare lontano dal mondo spietato di Hollywood. Soprattutto da quando, nel 2016, si è separata da Brad Pitt dopo undici anni insieme. Lo ha rivelato in una intervista al «Wall Street Journal».