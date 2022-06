Andy Carroll (ex nazionale inglese) ubriaco e a letto con due donne a 7 giorni dal matrimonio: la fidanzata «lo sposerà comunque»

A una settimana dal matrimonio Andy Carrooll è stato beccato a letto con due donne. Un addio al celibato a Dubai tra amici che è finito male. Ubriaco e con due bionde, l'attaccante del West Bromwich è stato paparazzato finendo sul Sun. Foto che non avranno fatto piacere alla sua fidanzata, e madre dei suoi tre figli, Billi Mucklow star dei reality inglesi che sembrava fino a ieri aver messo in discussione le nozze. A far scoppiare la bomba è stata una delle due ragazze con cui il calciatore è stato fotografato: Taylor Jane Wilkey, che col suo post sui social network ha rivelato tutto, e l'amica personal trainer Phoebe Robb. Il giocatore si vede addormentato e visibilmente ubriaco.

Wilkey ha in parte scagionato Andy: «Dopo una festa siamo andate nel suo hotel. Abbiamo bevuto molto, ascoltato musica. Carroll si è messo a letto, completamente ubriaco, e si è addormentato. Era troppo fuori di sé per poter fare qualcosa. A quel punto abbiamo fatto delle foto per scherzare».

Arrivano le scuse

Carroll ha confermato questa versione ed ha prontamente chiesto scusa alla futura moglie. E anche la ragazza 27enne si dice dispiaciuta di quanto successo. «Mi pento per la foto che ho pubblicato - ha ammesso Wilkey -. Mi dispiace per la sua fidanzata, ma Carroll è stato un gentiluomo che non ci ha molestate, non si è spinto oltre. Non è successo nulla. Abbiamo esagerato con l'alcol: una ventina di giri di vodka, decine di bicchieri di sangria e altrettanti di Jäegermeister. Chi era alla festa ci aveva detto che si trattava di una vacanza tra ragazzi, non di un addio al celibato. Da quelle foto sembro nuda, ma è colpa dello zoom. Avevo il vestito rosa. Eravamo tutti talmente stanchi che ci siamo addormentati e non è successo niente».

Le prove effettive di quanto sia successo quella notte non ci sono e non ci saranno mai e per Billi non è un momento facile. Ma oggi sul tabloid inglese escono altri dettagli.

La decisione della fidanzata

«L'ex star di Towie , 34 anni, ieri sembrava abbattuta mentre faceva shopping con sua madre, con il suo enorme anello di diamanti ancora lontano dal dito». E come non capirla. «Ma nonostante tutto si dice che abbia accettato di sposare ancora Andy, 33 anni, sabato». Una fonte ha detto: «Billi è stata completamente umiliata da Andy ma in fondo lo ama ancora». Secondo amici e parenti della compagna di Carroll, la donna «ha fatto molta ricerca interiore e ha scelto di andare avanti». D'altronde il matrimonio è tra soli due giorni: tutto è prenotato e i loro ospiti sono tutti pronti per partire. «Billi crede che non sia successo niente a Dubai e vuole solo andare avanti. Anche se non tutti pensano che stia prendendo la decisione giusta, coloro che la amano la stanno supportando in ogni modo possibile».