Calciatrice del Psg aggredita: spunta il nome di Abidal, ex stella del Barcellona. Il movente è passionale

A sorpresa, nel caso delle calciatrice aggredita del Psg, Kheira Hamraoui, spunta anche il nome di Eric Abidal. L'ex stella del Barcellona e della Nazionale francese, che nel 2012 aveva emozionato il mondo per aver sconfitto un tumore grazie a un trapianto di fegato ed era riuscito anche a tornare in campo, potrebbe essere un protagonista nella vicenda di pestaggio della sua connazionale del 4 novembre scorso.

APPROFONDIMENTI CALCIO FEMMINILE Calciatrice del Psg aggredita a sprangate da uomini mascherati:... LA TELENOVELA Wanda e Icardi di nuovo insieme (in vacanza a Dubai):...

Secondo quanto si apprende da fonti della procura, l'ex giocatore «potrebbe essere interrogato nei prossimi giorni». Hamraoui, infatti, avrebbe utilizzato sul suo cellulare una sim intestata proprio ad Abidal: i due si sono conosciuti quando entrambi erano tra le fila dei blaugrana, lei come giocatrice, lui come direttore sportivo, ruolo ricoperto fino al 2020.

Calciatrice del Psg aggredita a sprangate da uomini mascherati: compagna di squadra arrestata come mandante

L'ipotesi di una «vendetta» per un tradimento amoroso da parte di personaggi vicini ad Abidal è «una pista come un'altra», dicono ancora fonti della procura. A questo proposito, non si esclude che possa essere convocata per un interrogatorio anche Hayet Abidal, moglie dell'ex calciatore. Per interrogare Abidal e la moglie, il giudice istruttore francese incaricato dell'inchiesta dovrà ricorrere a una commissione rogatoria internazionale.