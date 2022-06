Shakira e Piqué in crisi: «Lei lo ha beccato con un'altra. Stanno per separarsi». Ecco chi è la "donna della discordia"

Shakira e Gerard Piqué sono in crisi: secondo El Periodico la cantante colombiana avrebbe scoperto di essere stata tradita dal difensore del Barcellona, con cui ha una relazione dal 2011 e dal quale ha avuto due figli. Ora Piqué sarebbe tornato a vivere da solo. «La cantante l'ha beccato con un'altra e stanno per separarsi», si legge nel pezzo di Emilio Pérez de Rozas e Laura Fa veterani delle cronache rosa. In Spagna il gossip è impazzito.

Piqué non solo «trascorre notti e giorni» nel suo appartamento da scapolo, come ha riferito Pérez de Rozas, ma ora escono i "dettagli" della sua nuova quotidianità: «È slegato e fuori controllo», ha affermato Laura Fa. Con lui nelle notti brave il compagno di squadra Riqui Puig, tra le sale private dei nightclub Bling Bling e Patron, entrambi situati nella zona alta della capitale catalana, "Geri" «è stato visto accompagnato da altre donne». Un altro dettaglio che non passa inosservato a Pérez de Rozas e a Laura Fa è il fatto che non ci sono piu' foto di coppia: Shakira ha smesso di condividere immagini di o con Piqué sul suo profilo Instagram e l'ultimo post insieme risale al 21 marzo, mentre in precedenza era raro che non mettesse diverse immagini insieme. Mettendo insieme queste voci e il testo dell’ultima canzone di Shakira il gossip si è scatenato.

Il gossip si scatena

Il polverone si è alzato e i diretti interessati non hanno ancora rilasciato dichiarazioni intanto tutti si chiedono chi è la donna con cui Piqué sarebbe "cascato in fallo". Sempre dal quotidiano spagnolo arrivano ulteriori dettagli. I giornalisti affermano che Shakira, oltre a conoscere gli incontri del calciatore con una giovane donna, lei sappia anche chi è la terza in comodo. Gli esperti di gossip hanno parlato con diversi giornalisti e fotografi che seguono la vita quotidiana della coppiache sembrerebbero confermare che c'è aria di crisi. «Alla scuola dei figli si fanno vedere come una coppia ben assortita, ma la realtà è che al momento non si parlano quasi».

Ecco chi è la donna della discordia

«Piqué è stato visto più volte con una giovane donna e questo avrebbe portato il giocatore a trasferirsi nel suo appartamento da scapolo, dato che Shakira sarebbe stata a conoscenza di quegli appuntamenti e si sarebbe infuriata», specificano Vázquez e Fa. Secondo quanto riporta El periodico la donna che sta mettendo Piqué e Shakira sull'orlo di una rottura è «una giovane bionda sui 20 anni . Sta studiando e lavora come hostess di eventi », spiega Vázquez.

Dove avvenivano gli incontri

«L'apparizione di questa giovane donna nella vita di Piqué potrebbe aver portato la coppia a decidere di vivere separati temporaneamente, nonostante non conosciamo la natura del rapporto tra loro», aggiungono i giornalisti. Gerard Piqué «si è trasferito da un mese nel suo ex appartamento». Un attico in via Muntaner accanto a piazza Adrià, nella zona alta della capitale catalana. In quella stessa casa vissero anche Shakira e Geri per alcuni mesi prima di trasferirsi nel residenziale Ciutat Diagonal a Esplugues del Llobregat . L'abitazione in questione è un sottotetto. Il portale dell'edificio si affaccia su Muntaner Street, ma l'edificio ha un accesso esclusivo attraverso il parcheggio, che offre maggiore privacy al giocatore.

Shakira e i viaggi a Ibiza

Shakira nel frattempo si è recata due volte a Ibiza durante il mese di maggio. La cantante è volata sull'isola con i figli che ha in comune con il calciatore, Milan e Sasha, e un amico, ma nessuna traccia di Piqué. «Non si è capito perché è rimasto a Barcellona visto che si è infortunato e non ha giocato per il Barça».

A breve una dichiarazione

A quanto si legge sul giornale spagnolo pare che il calciatore e Shakira «hanno in programma di rilasciare una dichiarazione per spiegare la presunta slealtà . Non sappiamo se siamo vicini a una smentita o se annunceranno che si stanno separando, ma stanno attraversando il momento peggiore della loro relazione».