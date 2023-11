Andrea Piazzolla, oggi la sentenza per l'ex collaboratore di Gina Lollobrigida: dai milioni "spariti" al testamento alle accuse del figlio

E' una vicenda che dura da anni e che, fino alla morte di Gina Lollobrigida, il 16 gennaio 2023, ha visto la “Lollo” prendere le difese del suo ex factotum, Andrea Piazzolla, accusato di circonvenzione di incapace. Oggi 13 novembre, è attesa la sentenza di primo grado del procedimento che vede imputato Piazzolla, accusato di circonvenzione di incapace per aver sottratto beni al patrimonio dell’artista tra il 2013 e il 2018. Per l’uomo, nato nel 1987, la Procura di Roma ha chiesto una condanna a 7 anni e mezzo di reclusione.