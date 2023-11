Gina Lollobrigida, chi è il figlio Milko Skofic: «Rimpiango il tempo perso lontano da mamma»

«È comunque un dolore, ma la sentenza fa giustizia. La verità è che però non si doveva proprio arrivare a questo. Si tratta di una vicenda amara che non doveva proprio succedere. Sono arrivato psicologicamente svuotato alla sentenza e rimpiango tutto il tempo che ho perso e al fatto che non potuto stare accanto a mia madre». Così Milko Skofic, figlio di Gina Lollobrigida dopo la sentenza con cui il tribunale monocratico di Roma ha condannato a tre anni l'ex factotum, Andrea Piazzolla.

Andrea Piazzolla, oggi la sentenza per l'ex collaboratore di Gina Lollobrigida: dai milioni "spariti" al testamento alle accuse del figlio