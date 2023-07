Andrea Delogu da 10 anni in analisi: «Ho fatto i debiti per pagare lo psicologo, ma mi ha salvato la vita»

«Dal greco “anàlysis” cioè scioglimento, che deriva da “analýo”, che sta per “scompongo”. Lo scioglimento di nodi vecchi che ti legano al passato». Rompe così ogni tabù sulla terapia Andrea Delogu su Instagram nei giorni in cui è pronta a spegnere le sue 10 candeline dal primo compleanno della sua analisi. Periodo di anniversari per la Rossa dei social che dopo aver brindato ai due anni d'amore con il suo fidanzato Luigi Bruno ora festeggia «10 anni di analisi». Su Twitter qualche giorno fa la conduttrice ha raccontato ai fan di aver affrontato un lungo percorso di analisi e che in questa strada ha cambiato diverse volte professionista prima di trovare quello giusto.

Andrea Delogu festeggia 10 anni di analisi sui social

«In questi giorni "festeggio" 10 anni di analisi.

Ho cambiato 3 psicologi, (sono umani, bisogna cercare quello/a giusto) e un paio di vite.

All'inizio non potevo permettermelo e ho fatto i debiti, ma sentivo che era l'unica strada per salvarmi. Avevo ragione. Auguri a me! ❤️ — Andrea Delogu (@andreadelogu) July 18, 2023

Il cinguettio della "discordia"

Eppure, non ne sono tutti convinti. È infatti bastato un veloce tweet di auto-congratulazioni per scatenare il dibattito sul tema. E scoprire - come scrive Delogu - che c'è ancora un sacco di disinformazione sull'analisi. «Mammamia come siamo messi....... cioè senza psicologo non si vive? 10 anni?? e sei una bella persona che non dovrebbe avere nè insicurezze nè problemi....» e ancora «Psicologo: la cosa più inutile del mondo», scrive un utente. «Io mi domando a cosa serve l'analisi a persone che sono belle, famose, realizzate, star della TV, che partecipano a party esclusivi e che non hanno problemi di soldi (…). Prova la vita “normale” e poi ne parliamo!», risponde un altro. Insomma nonostante tutti si ostinino a volersi mostrare emancipati pare proprio ch eper il popolo del web l'argomento analisi sia ancora un tabù.