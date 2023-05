Andrea Delogu: «Il mio fidanzato di 24 anni, ecco come mi ha conquistata. L'amore finito con Montanari? Dura ammetterlo»

La chiamano Furio. Per chi non lo sapesse: uno dei mitici personaggi di Carlo Verdone. Uno di quelli fissati, con mille regole. «Perché ho la mania del controllo e organizzo la mia vita nei minimi dettagli», racconta Andrea Delogu al Corriere della Sera. Troppe regole. Davvero. Dura fare le ferie con una così. «È dura venire in ferie con me, lo ammetto, anche la mia migliore amica Ema Stokholma, se può, mi scarica. Tranne quando andiamo in Puglia, a Tuglie, a casa dei miei nonni: lì il mare è a 10 km e non c’è niente da fare, solo rilassarsi, mangiare e dormire». Per il resto è un incubo: «Prevedo in anticipo pure le fermate per andare in bagno».

Andrea Delogu, il fidanzato di 24 anni

«Però lo confesso subito. Alla prima vacanza che ho fatto con il mio ragazzo, gli ho premesso: sappi che per me ogni giornata è programmata dall’inizio alla fine, mi lascio giusto quattro ore libere». E lui? «Ha riso come un pazzo però è venuto lo stesso. Questa estate torneremo in Giappone, ci sto lavorando da dicembre».

Il santo si chiama Luigi Bruno, ha 24 anni e fa il modello. Andrea invece di anni ne ha 40. «Ci siamo conosciuti due anni fa su Instagram, mi ha scritto lui per primo, ero single. Mi ha corteggiato molto, rispondevo gentile, niente di più, però lui non mollava. Ci scambiavamo messaggini. E abbiamo scoperto di essere tutti e due appassionati degli anni Ottanta».

Poi un giorno lui si è presentato a Roma a sorpresa, senza avvisarla e si sono visti. «Potevo dirgli di no? Abbiamo fatto una lunga passeggiata notturna e insomma… piano piano ho ceduto. Eppure insistevo: “Viviamo in due mondi troppo diversi, non può funzionare”. Finché Luigi non mi ha smontato: “Ma diversi cosa? Mi piaci e basta”». E la differenza di età? «All’inizio per me era un problema. Per lui invece non lo è mai stato e ora non lo è più nemmeno per me. Se mi fanno battute, ci rido».

Le differenze

Tante passioni in comune ma anche una grande differenza: «Luigi ama andare in discoteca all’una e rientrare alle sei del mattino, io non più. Me ne vado a letto a un’ora decente ma va bene così, non bisogna perforza fare tutto insieme, ognuno deve avere la propria libertà».

Il matrimonio con Montanari

Il suo matrimonio con Francesco Montanari è finito male dopo solo cinque anni. E ora «restano bei ricordi, anche da ex siamo legati, sono felice di aver passato una parte di vita con lui e grata di averlo incontrato. Certo è stata dura ammettere che l’amore era finito, che non era per sempre. Sul momento pensi che il dolore sia troppo forte, che non ce la farai a superarlo, invece poi ritrovi un tuo equilibrio e riprendi a vivere».

Il rapporto con Stefano De Martino

Uno dei suoi migliori amici è Stefano De Martino. «Persona stupenda, solare. Mi è stato vicino quando mi sono separata e avevo il cuore spezzato, mi ha aiutato a capire che comunque le cose vanno avanti. Non ci vediamo spesso, ma faccio il tifo perlui e lui per me».