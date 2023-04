Andrea Augello, morto il senatore di FdI: aveva 62 anni. La moglie Angelilli: «​In cielo ti accompagnino gli angeli». Meloni: «Ci mancherà»

Addio ad Andrea Augello, politico e saggista italiano, morto all'età di 62 anni. Augello era stato candidato per il Senato come capolista di FdI nel plurinominale Lazio 02, risultando eletto. Ha iniziato l'attività politica da giovanissimo militando nel Fronte della gioventù. Successivamente, si iscrive ad Alleanza nazionale poi al Popolo della libertà. È stato in seguito sottosegretario alla Pubblica amministrazione nel quarto governo di Silvio Berlusconi. Parallelamente alla carriera politica, è stato anche autore di diversi saggi di argomento storico e letterario.

L'addio sui social

«In cielo ti accompagnino gli angeli. Addio Andrea Augello, rimarrai per sempre nei nostri cuori». È il messaggio di cordoglio postato su Facebook da Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio ed esponente di Fdi, per la scomparsa del marito. Angelilli pubblica una foto in bianco e nero del senatore scomparso, nato nel 1961. L'uomo era malato da tempo.

Lutto nel mondo della politica

«Qualche ora fa è venuto a mancare il collega Andrea Augello. Lo ricorderemo in un'altra seduta, intanto vi chiedo un minuto di silenzio». Ad annunciarlo in Aula è stato il presidente del Senato, Ignazio La Russa. «Con Andrea Augello se ne va uno dei più fini intelletti del centrodestra italiano. Era un uomo di pensiero libero, come tutti quelli che hanno un pensiero», ha detto il parlamentare di Fdi Gianfranco Rotondi.

«Ad Andrea Augello va riconosciuto il carisma, il coraggio e l'intelligenza dei ragazzi di Sommacampagna, dei fratelli maggiori che, negli anni '80 e '90, ci formarono, guidarono e ci fecero diventare quello che siamo, insieme ai nostri padri. La morte è solo un andare oltre. Non ci vedrà mai vinti. In alto i cuori per Andrea», ha ricordato invece il deputato Fdi Federico Mollicone e presidente della commissione Cultura della Camera.

Meloni: «Ci mancherà»

«Ci ha lasciato Andrea Augello, senatore di Fratelli d'Italia. Un punto di riferimento per tanti, un politico estremamente capace, un uomo intelligente, determinato, divertente. Ci mancherà, e molto. Alla sua famiglia, alle sue figlie, e a tutti coloro che gli hanno voluto bene come gliene volevamo noi, condoglianze sincere. A Dio, Andrea». Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.