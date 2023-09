Anastasia Kuzmina, la ballerina di "Ballando" denuncia: «Io, molestata da un dipendente mentre spedivo un pacco»

La ballerina Anastasia Kuzmina ha raccontato sul suo profilo Instagram di essere stata vittima di molestie mentre cercava di spedire un pacco a Roma. La maestra di "Ballando con le Stelle", in un video pubblicato nelle stories, ha rivelato che un dipendente le ha mostrato un'immagine del suo membro sul cellulare: «Ero nell'ufficio per inviare un pacco, lunedì a mezzogiorno e mezzo - ha spiegato la ballerina -. Mi chiamano a uno sportello e lo sportellista era impegnato a fare qualcosa al telefono e mentre compilo i fogli lui mi chiede: "Ma tu sai tagliare i video che sei più giovane? Puoi aiutarmi?". Io gli dico: "Va bene". E lui mi fa: "Ti scandalizzi?". Io rispondo di no, ma perché pensavo che intendesse nel tagliare i video... Lui mi gira il telefono e c'era il suo membro».

Il racconto choc di Anastasia Kuzmina

«Lunedì stesso non ho fatto niente di che - aggiunge Kuzmina, ancora sotto choc -, stavo troppo male e sono tornata a casa.

Martedì sono tornata e ho denunciato tutto al direttore dell'ufficio. Mi vergogno di essere scappata, mi vergogno di non aver reagito immediatamente, scappo spesso da queste situazioni. Questa è la cosa che mi dispiace di più due, tre mesi fa sono stata inseguita da uno che non mi scollava di dosso e anche questa cosa non l'ho denunciata, non ho fatto niente, sono scappata».