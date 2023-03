Ambra Angiolini con Andrea Bosca ritrova l'amore: chi è il nuovo fidanzato (che ha già presentato alla figlia)

La scena sembra quella di un film. Un bacio a favore di obiettivo. E invece no, è tutto vero. Ambra Angiolini ha ritrovato l'amore. Lo ha ritrovato a distanza di un anno e mezzo dalla fine della storia con Massimiliano Allegri alla vigilia di una convivenza. E forse, chissà, anche di un matrimonio.

Ma la palla è rotonda e ora è arrivata tra i piedi della conduttrice e attrice che sul set di "Protezione Civile" ha conosciuto l'uomo che ha saputo ridargli quel sorriso contagioso che aveva incredibilmente perso tra tante lacrime di dolore.

Il nuovo amore

Ma oggi è tornato il sole nel cuore di Ambra e le foto scattate da Chi lo dimostrano chiaramente. L'attore, originario di Canelli in provincia di Asti, è quel bravo ragazzo di cui lei aveva bisogno. Lo descrive così, come un ragazzo buono e premuroso. Un uomo difficile da trovare oggi giorno...

Andrea è un attore che si divide egregiamente tra televisione e teatro ed è già ormai uno di famiglia. Conosce la figlia di lei, Jolanda, insieme tutti e tre prendono un gelato vicino a casa di Ambra. Ma non solo perché, le foto risalgono all'8 marzo il giorno della festa della donna, andrà compie un altro gesto, uno di quelli che vale 100 punti in classifica. Si alza e va a prendere due mazzi di mimosa. Un romanticone, non c'è che dire. Uno di quelli che piacciono alle donne. Ed ad Ambra piace e molto.