Alessandro Michele nuovo stilista di Valentino dopo l'addio di Piccioli: il debutto a settembre 2024

Alessandro Michele è il nuovo direttore creativo di Valentino. Dopo quasi una settimana di illazioni dall'annuncio dell'addio di Pierpaolo Piccioli e la cancellazione delle sfilate di giugno, Vogue Business è il primo a fare in esclusiva il nome del nuovo stilista, ex di Gucci, che rientra quindi in Kering.

Alessandro Michele da Valentino, l'esordio

Sfilate di giugno saltate, lo vedremo in passerella a settembre: la sua prima collezione sarà la Primavera/estate 2025 che sfilerà a Parigi. «Un onore incredibile - ha commentato Michele - un'immensa gioia ma anche un'enorme responsabilità quella di entrare a far parte di una Maison che ha contribuito a scolpire la parola "bellezza" su una storia collettiva fatta di eleganza, raffinatezza e grazia estrema».

Così Alessandro Michele, dopo Gucci, torna a Roma (da dove in realtà non se ne era mai andato, per sua scelta). Lavorerà nello storico Palazzo di Piazza Mignanelli, proprio dietro Trinità dei Monti, e per la prima volta disenerà delle collezioni di Haute Couture.