Alberto Matano, il matrimonio con Riccardo Mannino: le liste di nozze, gli ospiti, la location. Tutti i dettagli

È il giorno del matrimonio del giornalista e presentatore volto della Rai, Alberto Matano. Oggi le nozze con l'avvocato cassazionista Riccardo Mannino nel resort dello chef Antonello Colonna a Labico, ai Castelli Romani. Il loro è un amore lungo 15 anni che sabato 11 giugno trova il suo coronamento in una location super e con 200 invitati. A celebrare le nozze sarà Mara Venier, come aveva raccontato proprio Matano in una delle ultime puntate della stagione su Rai Uno. È la "zia" d'Italia a officiare l'unione civile con tanto di fascia tricolore. «Alberto e Riccardo sono una coppia meravigliosa ma anche riservata, autentica, bellissima, abbiamo iniziato a fare le prove generali del giorno più bello in provincia di Roma. Ma dettagli e i particolari in cronaca non sarò io a fornirli», aveva detto la Venier.

Invitati e le liste di nozze: i dettagli

Il matrimonio e la festa saranno in grande stile. Sobrio, come piace a loro: un valore sul quale Alberto Matano ha costruito la sua carriera e una delle caratteristiche più apprezzate dal pubblico. Le liste di nozze dovrebbero essere tre, tra i 200 ospiti ci saranno ovviamente le famiglie ma anche altri personaggi del mondo dello spettacolo e del giornalismo: Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Claudio Santamaria e Francesca Barra («già piango», ha scritto lei sui social commentando un post con la notizia delle nozze dei due a poche ore dalla cerimonia) e diverse colleghe della Rai. E poi ancora il senatore Casini, Eleonora Daniele con il marito Giulio Tassoni: tutti sono arrivati dalle 17 in poi.

Il menù è top secret: lo chef Colonna, che ha cucinato anche per la Regina Elisabetta, ha detto di aver avuto carta bianca dagli sposi. Sarà quindi una sorta di menù al buio per tutti, o quasi. Potrebbe esserci il “negativo di carbonara”, uno dei piatti iconici dello chef stellato, una pasta ripiena ispirata al tradizionale piatto romano. Questione abiti: Matano da anni a La Vita in Diretta veste Dolce e Gabbana e i rumors fanno pensare che possa essere così anche nel giorno più importante della sua vita.