Alberto Matano, matrimonio con Riccardo Mannino: le foto dei Vip all'arrivo a Labico (foto Luciano Sciurba)

LABICO - Pomeriggio e serata molto movimentata nella tranquilla campagna della cittadina in provincia di Roma, per l'unione civile tra il giornalista conduttore Rai Alberto Matano e il suo compagno, l'avvocato Riccardo Mannino, presso la tenuta resort di Antonello Colonna il famoso cuoco della zona. Cerimonia civile officiata dall'amica Mara Venier, alla presenza degli ufficiali di anagrafe e del sindaco di Labico Danilo Giovannoli, in mezzo a vigneti, uliveti e campi di grano, dove c'è stato anche l'aperitivo e la cena all'aperto. Sono arrivati a Labico molti politici, dirigenti Rai, colleghi giornalisti, Eleonora Daniele col marito Giulio Tassoni, Raoul Bova con la compagna Rocio Munoz Morales, Claudio Santamaria con la sua Francesca Barra e la loro bambina, gli onorevoli Nunzia De Girolamo col marito Francesco Boccia e molti altri vip. Ingente e molto agguerrito il cordone di sicurezza davanti e nei pressi del resort in via Vallefredda, con decine di bodyguard che hanno tenuto a distanza i paparazzi presenti, con momenti di forte tensione, per non far riprendere nulla della cerimonia e della cena.

Foto Luciano Sciurba