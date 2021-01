Alberto Grimaldi è morto: fu il produttore di “Ultimo tango a Parigi” e “Gangs of New York”

Lutto nel cinema. È morto all'età di 95 anni Alberto Grimaldi, storico produttore dei film di Sergio Leone e delle pellicole scandalo come “Ultimo tango a Parigi” di Bernardo Bertolucci e “Salò” o le “120 giornate di Sodoma” di Pier Paolo Pasolini. La notizia della sua scomparsa è stata data a Variety dal figlio Maurizio, il quale ha chiarito che il padre è morto per cause naturali.

Napoletano, classe 1925, dopo gli studi in giurisprudenza, Grimaldi ha fondato nel 1962 la società di produzione Pea con la quale ha prodotto il western spagnolo 'L'ombra di Zorrò. Nel corso della sua quarantennale carriera, Grimaldi ha prodotto 80 pellicole tra le quali quasi tutte quelle di Pasolini, Satyricon, Casanova l'episodio Toby Dammit da Tre passi nel delirio e Ginger e Fred di Fellini e gli spaghetti western di Sergio Leone e Gangs of New York di Martin Scorsese, che è stata la sua ultima produzione.

