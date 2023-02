Sanremo 2023, pagelle look seconda serata: Articolo 31 gelatai anni Duemila (5), Giorgia, ma come ti vesti? (4)

Sanremo 2023, seconda serata: l'esordio ci ha dato soddisfazione con i look (e relativi messaggi) di Chiara Ferragni. Questa sera sul palco dell'Ariston salirà Francesca Fagnani, autrice e conduttrice di Belve. Sorvegliate speciali, insieme a lei, Levante (firmata Marco De Vincenzo per Etro) e Paola e Chiara (in Dolce&Gabbana): riproporranno il look da gemelline del Green Carpet?

