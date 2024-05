Siu, chi è l'influencer ricoverata in terapia intensiva a Biella: due figli, le origini marocchine e il boom sui social

Soukaina El Basri, in arte Siu, è un'influencer di origini marocchine, ricoverata in terapia intensiva a Biella. La donna è stata ritrovata in casa con un foro nel petto, secondo il marito, che ha chiamato l'ambulanza, si sarebbe ferita cadendo a casa ma qualcosa non torna. Ecco chi è Siu, l'influencer da 80mila follower su Instagram

Chi è

Soukaina El Basri, conosciuta suoi social con il nome Siu,ha 30 anni di età ed è nata in Marocco.

Cosa è successo

Giovedi scorso, il marito Jonathan Maldonato ha chiamato il 118. Ma quando i soccorritori sono arrivati in casa della coppia c'era troppo sangue per trattarsi di una caduta accidentale. Soukaina El Basri giaceva a terra con un foro nel petto. Mentre l’ambulanza la trasportava d’urgenza all’ospedale di Novara, Siu, ancora cosciente, ha ripetuto la versione del marito: una caduta accidentale contro lo spigolo di una cassettiera. Ora Siu è in terapia intensiva, in prognosi riservata, dopo aver subito un arresto cardiaco. Le sue condizioni sono stabili ma critiche, e nessuno può avvicinarla, nemmeno il marito e la sua numerosa famiglia, giunta dal Marocco. Un isolamento per permettere alla Procura di Biella di indagare.

Vita privata

Soukaina e il marito hanno due figlie, di cinque e sei anni. Siu ha inoltre una famiglia d'origine molto numerosa: un padre, tre fratelli e tre sorelle.