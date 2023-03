Pechino Express, Achille Costacurta: età, fidanzata e carriera. Chi è il figlio di Martina Colombari e di Billy

Parte una nuova avventura di Pechino Express, il format originale di Sky che andrà oggi (9 marzo, ndr.) alle 21.15, lungo «La via delle Indie».

A guidare i protagonisti dell'avventura di quest'anno i conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. I concorrenti invece sono Giorgia Soleri e Federippi (Federica Fabrizio) a formare la coppia de Le Attiviste, quindi Alessandra De Michelis e Lara Picardi, gli Avvocati, Joe Bastianich e Andrea Belfiore, gli italo americani, Dario e Caterina Vergassola, gli Ipocondriaci, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, i Novelli Sposi, Carolina Stramare e Barbara Prezia, le Mediterranee, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo, i siculi, Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero, gli Istruiti.



Tra le coppie più attese quella di «mamma e figlio» che vede protagonisti Martina Colombari e Achille Costacurta.



Chi è Achille Costacurta

Achille Costacurta è nato il 2 ottobre 2004 a Milano. Attualmente ha 18 anni, 19 da compierne ad ottobre. I genitori sono una delle coppie più famose del mondo dello spettacolo: Alessandro «Billy» Costacurta e Martina Colombari. I genitori non hanno mai messo al centro del gossip il loro giovanissimo figlio e infatti Achille è sempre stato molto riservato. Della sua vita privata si sa davvero poco e niente e quando è stato paparazzato era sempre insieme ai suoi genitori sia ad eventi che in momenti privati. Il rapporto tra Achille Costacurta e i genitori è ottimo e va d'accordo con entrambi.

Ciò nonostante, il 18enne ha deciso di non diventare calciatore come il padre e di non voler far parte del mondo dello spettacolo come la madre. Al momento sappiamo solo che Achille Costacurta lavora come modello ed ha una grande passione, che vorrebbe trasformare in un lavoro, per la cucina.

Achille Costacurta ha un profilo su Next Management dove ha pubblicato le sue misure ed alcuni scatti professionali. Oltre al profilo da modello, il 18enne ha anche un account Instagram ufficiale: @achillecostacurta. Su Instagram è solito pubblicare molti scatti del suo lavoro come modello, ma anche scatti di vita quotidiana. Non mancano le foto insieme a mamma Martina e papà Billy.

L'abuso di potere nel 2021

Achille Costacurta, nel 2021, è stato protagonista di una spiacevole vicenda che ha avuto enorme clamore mediatico. Il giovane aveva solo 16 anni e fu picchiato brutalmente da alcuni agenti della Polizia di Stato. Dopo aver denunciato i poliziotti per abuso di potere, Achille Costacurta scrisse sulle sue storie Instagram: «Mi hanno picchiato e per precisare mi hanno perforato il timpano e mi devo operare solo per averli chiamati sbirrazzi».



Poi aggiunse: «Non sto molto bene e mi dovrò operare, ringrazio Giovanni e i suoi 4-5 colleghi che lo hanno aiutato a picchiare un minorenne che non opponeva alcun tipo di resistenza».

E infine concluse: «Un bel 100k ce lo facciamo dare questa volta. Basta abuso di potere». Martina Colombari, parlando del figlio disse: «Ha una personalità estroversa, solare, cocciutissima, insofferente alle regole, generosa».