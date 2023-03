Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio per ‘Pechino Express’: «Cast ben assortito e bizzarro»

Giovedì 9 Marzo 2023, 12:03

È tutto pronto per volare verso la via delle Indie con ‘Pechino Express’ che quest’anno si snoda fra India, Borneo malese e Cambogia. Nove le coppie in corsa e, per la seconda stagione targata Sky, è una coppia anche a guidare i viaggiatori: Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio. “Il cast è ben assortito perché abbiamo veramente di tutto”, aggiungono. “Abbiamo le belle, abbiamo i bravi, abbiamo chi sa cantare e chi sa recitare. Ci sono le Miss Italia di un tempo e quelle di più recenti. Poi ci sono le attiviste che rispecchiano un genere molto contemporaneo con le loro istanze politiche e sociali ma abbiamo anche Vergassola che rappresenta una televisione d’antan”. Il nuovo viaggio di ‘Pechino Express’ è in onda, dal 9 marzo, ogni giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go. Immagini concesse da Sky

