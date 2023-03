Giorgia Soleri e Federippi sono Le Attiviste a Pechino Express: «Da ora si vive una vita al 100%»

Giovedì 9 Marzo 2023, 12:00

Le Attiviste Giorgia Soleri e Federippi sono pronte a incamminarsi lungo la via delle Indie nella nuova edizione di ‘Pechino Express’. Le condizioni non saranno confortevoli e le coppie devono mettere in campo tutto il loro spirito di adattamento per proseguire il più possibile nell’itinerario di sopravvivenza. “Sono tornata con una consapevolezza che sto ancora cercando di elaborare ma sul momento mi ha fatto stare molto male – spiega Soleri – L’idea che posso e voglio vivere nonostante le malattie e che voglio vivere una vita al 100%. Soffro di varie malattie croniche, molto imprevedibili che spesso mi frenano nel prendere delle decisioni. Adesso, non lo voglio più fare. E il mio messaggio è: si può avere una vita normale nonostante le malattie”. Il nuovo viaggio di Pechino Express è in onda, dal 9 marzo, ogni giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go. Immagini concesse da Sky

