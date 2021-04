16 Aprile 2021

Era presente anche il sindaco di Latina Damiano Coletta nell'incontro che si e svolto mercoledì presso la prefettura, convocato dal Prefetto Maurizio Falco presso trattare le problematiche della vertenza di Panorama, azienda che ha annunciato la chiusura del punto vendita a settembre di quest'anno. L'azienda non si è presentata al tavolo dove invece hanno fatto sentire tutta la loro preoccupazione i sindacati di Cgil, Cisl e Uil di categoria, che hanno portato le istanze dei lavoratori. In rappresentanza dell'azienda erano presenti l'avvocato aziendale, la dottorressa Di Matteo ed il capo area Picciolo. Non ha partecipato all'incontro la proprietà dell'immobile, informando con una nota il Prefetto, di non ritenere di essere presente unitamente a Pam Panorama e i sindacati, rendendosi comunque disponibile ad un incontro privato sempre in Prefettura. E infatti il Prefetto Maurizio Falco, ha già provveduto a convocare la proprietà a brevissimo. «Abbiamo rappresentato tutte le nostre preoccupazioni per la possibile uscita di Pam Panorama dal sito di Latina. Contestualmente abbiamo ribadito la perplessità sul comportamento dell'azienda in questo ultimo anno in particolare - spiegano i segretari Giovanni Gioia, Claudia Baroncini e Gianfranco Cartisano - comprendendo la recente richiesta di apertura di un ulteriore periodo di procedura per cassa integrazione in deroga per Covid, con le stesse modalità già ampiamente contestate e che ci porterà ad un ulteriore mancato accordo e a nuove proteste», hanno già annunciato. Il Prefetto ha ritenuto di dover intervenire solo sulla questione legata alla chiusura preventivata del punto vendita e sulla necessità di proseguire nel trovare soluzioni al mantenimento occupazionale perché a finire senza lavoro potrebbero essere molti dipendenti. «Si è preso atto della comunicazione di una possibile cessione di ramo di azienda al Gruppo Leale srl, e della necessità di trattare sull'importo del canone di affitto, che se potesse rientrare in ambiti più contenuti, Pam Panorama potrebbe prendere in considerazione l'opportunità di non abbandonare Latina Fiori». Al momento dunque si è in attesa di notizie da parte della prefettura che dovrà incontrare a breve la proprietà dell'immobile.

Francesca Balestrieri

