Venerdì 3 Dicembre 2021, 05:02

IL CASO

Da oggi, a un mese esatto dall'entrata in vigore dell'orario invernale, la linea C del servizio di trasporto pubblico chiuderà la sua corsa in piazza Fortebraccio. Un nuovo spostamento per il capolinea che, causa lavori al complesso della cattedrale, era stato già spostato da piazza Cavallotti alla limitrofa piazza Morlacchi, nello spazio antistante la Biblioteca Umanistica. Un cambio di piazza che però, come già riportato su queste colonne, aveva creato disagi agli autisti, costretti a fare i conti quotidianamente con le auto in divieto di sosta in una piazza già poco agevole per i mezzi di grandi dimensioni. Un'ordinanza del Comune sposta adesso il capolinea a qualche centinaio di metri, di fronte all'Università per Stranieri, all'incrocio con via Pinturicchio. Il nuovo capolinea diventa effettivo da oggi, nel pomeriggio, come riportato in un avviso ai viaggiatori di Busitalia. Non sono invece stati previsti cambiamenti per i buxi, che continueranno a raggiungere la parte alta dell'acropoli. Chi si servirà della linea C (molti sono studenti che scendono nella zona di Elce), dovrà invece salire a piedi.

Proprio sul capolinea in piazza Morlacchi c'erano state forti proteste da parte degli autisti degli autobus. Un sindacato, la Faisa-Cisal tramite il segretario regionale Christian Di Girolamo, poco tempo fa aveva scritto a Busitalia, Comune, polizia locale e prefettura, chiedendo un intervento risolutivo, mettendo «in risalto le criticità legate alla manovra cui sono sottoposti gli operatori di esercizio» nell'area di piazza Morlacchi e piazza Cavallotti. I nodi li sono due. In primo luogo c'era quello della «manovre senza l'assistenza di un agente abilitato» e il nodo del caos dei parcheggi fai da te: «Spesso si verificano episodi di sosta selvaggia soprattutto nelle ore serali». Così venne chiesto un intervento, definito nelle scorse ore con una ordinanza che detta lo spostamento del capolinea.