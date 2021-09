Sabato 18 Settembre 2021, 05:01

LA KERMESSE

TODI Proseguono a ritmo serrato gli appuntamenti della prima edizione dell'Umbria Cinema Festival. L'evento é realizzato da Umbria Film Commission, presieduta dal regista Paolo Genovese, con la Regione Umbria e il Comune di Todi, in collaborazione con Beryllium.

Ieri il ricco cartellone prevedeva la proiezione di tre film, dei dieci in concorso e lo spettacolo in Piazza del Popolo Serata fra amici di e con Christian De Sica, spettacolo che ha visto in scena anche l'altro noto attore e conduttore televisivo Pino Strabioli. Inutile dire che lo spettacolo è stato sold out con corse per arrivare agli ultimi posti.

Nel pomeriggio, c'è stata la vernice della mostra Shut Close Your Eyes, uno dei tre momenti fuori serie della kermesse, anche se, trattandosi degli originalissimi scatti che il grande Adolfo Franzò ha riservato alle celebrities dello star system italiano e internazionale, a partire da Richard Gere, Leonardo Di Caprio, Robert De Niro, Monica Bellucci, Nicole Kidman, Susan Sarandon, Alessandro Gassman e tanti altri, tutti ad occhi chiusi, la cosa non era fuori tema. In esposizione, su una parete del trecentesco chiostro di San Fortunato, sessantuno foto delle novanta che Franzò espose in un'altra celeberrima mostra che si trasformò in libro. Tutto il progetto, per volontà del fotografo, va a sostenere la causa della onlus Un'idea per la vita della presidente Laura Cartocci che gestisce la Banca della parrucca dedicata alle donne che a seguito dei trattamenti chemioterapici necessitano di una parrucca per riacquistare autostima e sicurezza. «L'idea di fotografare personaggi ad occhi chiusi è stata casuale ha spiegato Franzò un settimanale mi chiese immagini che dessero l'idea del sogno; non se ne fece nulla ma io riguardando le immagini sul computer decisi di non perderle anzi pensai che dessero l'immagine dell'eternità».

«Quando Adolfo ci ha proposto questa mostra ci ha illuminato ha detto Paolo Genovese, direttore artistico del Festival - tanto che sto pensando che ogni anno potremo ospitare un artista che ci possa indicare un nuovo percorso».

Oggi le proiezioni dei film in concorso saranno quattro dalle 11 al Cinema Nido dell'Aquila. Alle ore 18 alla Sala del Consiglio si terrà la presentazione del libro di Luca Barbarossa, Non perderti niente edito da Mondadori. Alle 21 il programma prevede la serata evento dell'Umbria Cinema Festival, presentata da Tiberio Timperi con Carolina Rey. Con la madrina del festival e della serata, l'attrice e modella Madalina Ghenea. Nel corso della serata verranno assegnati i cinque premi per miglior film, migliore attrice, miglior attore, miglior sceneggiatura e miglior fotografia, scelti dalla giuria tra i dieci film in concorso. Sul palcoscenico montato in Piazza del Popolo, tra una premiazione e l'altra, si alterneranno grandi ospiti come Christian De Sica, Enrico Brignano, Michela Andreozzi e Michele Zarrillo. Accompagnerà la serata la musica folk - rock dell'Orchestraccia. I premi consegnati durante la serata, tutte artistiche, tradizionali, ceramiche derutesi, sono stati realizzati dal Comitato Artigiani Ceramisti del Comune di Deruta. Il Premio alla Carriera Gigi Proietti, speciale riconoscimento intitolato ad uno dei maggiori interpreti del mondo dello spettacolo recentemente scomparso, che quest'anno è stato assegnato ad Enrico Brignano, allievo della scuola di teatro del popolare e poliedrico artista, verrà assegnato ogni anno ad uno dei migliori attori del cinema italiano.

Luigi Foglietti

