Sabato 16 Ottobre 2021, 05:01

L'INIZIATIVA

UMBERTIDE I bambini di tutte le classi del Primo Circolo Didattico alla scoperta del Tevere. Tre giorni di lezioni fuori ordinanza, fatte di attività laboratoriali lungo le sponde del fiume nell'area adiacente agli Orti felici presi per mano dai responsabili della Fipsas, la Federazione pescasportivi. Tre giorni spaziando dalla descrizione della zonazione fluviale con l'ausilio della lavagna magnetica alle spiegazioni delle specie ittiche proprie dei corsi d'acqua ricorrendo alla vasca tattile. Dall'alimentazione agli organismi bentonici presenti nell'ecosistema fluviale con l'ausilio del kit federale per macrobenthos. Infine, la parte riservata all'area sportiva con l'utilizzo di attrezzature da pesca. L'attività, portata a termine ieri mattina, rientra nel progetto Predispone, Preveniamo le dipendenze con lo sport, la natura e la cittadinanza attiva, finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su proposta della Fipsas. Mira alla prevenzione ed al recupero delle patologie legate alla dipendenza, utilizzando la pratica sportiva della pesca amatoriale, le attività outdoor, il contatto con la natura per rafforzare i legami con il prossimo e la conoscenza di sé stessi. W. Rond.